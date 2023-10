Al Soprano abruzzese Jessica Ricci la 37^ edizione del Premio Internazionale di canto  Maria Caniglia

Sulmona,9 ottobre E’ abruzzese di Sant’Omero (TE) il giovane soprano Jessica Riccci che si è aggiudicata il primo premio al Concorso Caniglia 2023. La Giuria presieduta da Cecilia Gasdia, Sovrintendente e direttore artistico dell’Arena di Verona, e composta da elementi di spicco del pano rama della lirica in Europa: da Cornelia Preissinger Direttore Artistico del Teatro dell’Opera di Lipsia (Germania), Mauro Gabrieli, Direttore Area Artistica, Casting e Programmazione al Teatro Comunale di Bologna, Daniel Serafin Sovrintendente del Teatro dell’Opera di Steinbruck (Austria) e Alberto Triola, Sovrintendente della Fondazidazione “Alberto Toscanini” di Parma, dopo una attenta valutazione ha assegnato il primo premio (5000 euro) della 37° edizione del Concorso Internazionale Maria Caniglia al soprano abruzzese Jessica Ricci ( 1998),che ha ricevuto la statuetta dal Vice Sindaco del Comune di Sulmona Franco Casciani.

Il secondo premio (2500 euro) è andato al soprano Floriana Cicio di Palermo, premiata dal Presidente della Fondazione Carispaq Domenico Taglieri. Al terzo posto (1500 euro) si è classificata la spagnola Inés Ballesteros soprano, classe 1990, che ha ricevuto il riconoscimento da Lando Sciuba, Presidente della Camerata Musicale Sulmonese.

Per la sezione Premi Speciali: il Premio Filippo Tella, (€ 1000), “istituito quest’anno nel decennsle della scomparsa del fondatore dell’iniziativa, per poterlo ricordare ogni anno” ha detto il Presidente Vitttorio Masci nella consegna al soprano Mariapaola Di Carlo di Atri (TE). I Premi ( € 500) di Lions Club e Rotary Club di Sulmona sono stati attribuiti rispettivamente al soprano italiano Viola Sofia Nisio il primo ed il secondo ex-aequo al tenore cileno Cristobal Alberto Campos Marin e al soprano italiano Chiara Guerra.

Infine il Premio del Pubblico (€ 500) votato dai presenti in teatro attraverso la scheda inserita nel programma di sala è andato al tenore armeno Tigran Melkonyan.

I giovani cantanti si sono esibiti nella prima parte della serata accompagnati al pianoforte dal M° Leonardo Angelini e poi con l’Orchestra Filarmonica Pugliese diretta dal M° Dario Lucantoni. La serata è stata condotta dalla giornalista Valentina Lo Surdo.

Fondato da Filippo Tella nel 1984 il Concorso di Canto M.Caniglia è diventato una importante vetrina per tutti i giovani cantanti che si affacciano nel difficile mondo della lirica internazionale. I premiati di quest’anno, selezionati tra 71 domande di partecipazione, si aggiungono ai 130 vincitori delle terne delle passate edizioni per molti dei quali si sono aperte le porte del successo entrando a far parte di importanti cast e produzioni.

Organizzato dall’Associazione Musicale Maria Caniglia, di cui è Presidente Vittorio Masci e Direttore Artistico il M° Gaetano Di Bacco, il concorso rappresenta un fiore all’occhiello per la città di Sulmona e, a 39 anni dalla fondazione, continua a svolgere un ruolo di trampolino per le voci nuove della lirica internazionale.

La manifestazione è promossa da Ministero della Cultura, Regione Abruzzo, Comune di Sulmona, Fondazione Carispaq e BCC di Pratola Peligna.

Dopo un anno di forzata assenza l’edizione 37a è stata resa possibile quest’anno grazie al Consiglio Regionale d’Abruzzo che ha istituito una legge speciale per assicurarne la continuità.

Jessica Ricci Soprano è nata a Sant’Omero nel 1996.Laureata presso il Conservatorio D’Annunzio di Pescara frequenta poi numerose masterclass per il perfezionamento nel canto lirico per concludere il percorso di studi con il massimo dei voti nel 2022.Il suo debutto, nel 2020, nella Suora Angelica di Puccini al Teatro Lirico Marrucino di Chieti e poi nel Don Pasquale di Donizetti nel ruolo di Norina e nella Cambiale di Matrimonio di Rossini.Ha vinto quest’anno il premio “voce emergente” al Concorso lirico Internazionale di Tanranto, e 2° premio al concorso internazionale di canto lirico Anita Cerquetti.Ha eseguito da Les mammeles de di Poulenc l’aria Non, monsieur mon mari!