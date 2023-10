Sulmona, non riesce la rimonta

SULMONA – Ci aveva creduto il Sulmona. Ma alla fine si è dovuta arrendere. Una rimonta che non è riuscita agli ovidiani, nonostante un secondo tempo sugli scudi. Ma che fa da contraltare ad una prima frazione di gioco regalata letteralmente agli avversari. Mecomonaco deve fare ancora a meno di Palestini. Un’assenza che a centrocampo si fa sentire. In avanti coppia d’attacco Blanco- Ruggieri. Teramo che lì davanti può contare invece su un grande potenziale, con il tridente Toure-Dos Santos- D’Egidio. Buona la cornice di pubblico: 700 spettatori circa al Pallozzi.

Bella la coreografia dei tifosi di casa a inizio partita. 200 circa i tifosi del Teramo al seguito. Primo tempo tutto di marca ospite. Il Teramo fa la partita sin dalle prime battute, mettendo alle corde il Sulmona. Al 7’ prima occasione per il Teramo, con un diagonale a lato di Toure. Al 13’, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, è lo stesso Toure a colpire di testa. Un difensore prova il salvataggio in extremis, ma il pallone ha varcato la linea. Ottenuto il vantaggio, la formazione di Pomante continua a premere. Al 15’ ci prova Esposito, ma la sua conclusione termina alta sopra la traversa. Al 18’ è Dos Santos con un’azione personale ad impensierire la retroguardia ovidiana. Al 22’ tiro di Ruggieri intercettato dalla difesa del Sulmona. Al 30’ il Sulmona prova a rialzare la testa, Lombardo sulla destra lascia partire un insidioso traversone che però non trova compagni in area. Dieci minuti più tardi è ancora Lombardo a farsi pericoloso sempre con un traversone. Stavolta è Negro che smanaccia.

La migliore occasione della prima frazione del Sulmona arriva al 43’. Sempre su suggerimento del solito Lombardo, Martin Blanco manda a lato da posizione ravvicinata. Al 44’ arriva il raddoppio del Teramo. Rete che porta la firma di D’Egidio, abile a colpire di testa su assist di Cutilli dalla sinistra. Nella ripresa il trend non cambia. Al 2’ già la prima occasione per gli ospiti, con Dos Santos pericoloso. Il suo tiro viene respinto però da Gianfelice. Al 3’ Mecomonaco decide di cambiare, con una doppia sostituzione: dentro Venditti e Del Gizzi per Presutti e Ruggeri. Il Teramo continua a macinare gioco. Al 7’ conclusione di Cutilli che termina alta. All’8’ arriva il gol del 3-0 per gli ospiti. D’Egidio si inserisce in area e batte Cristiano Puglielli per la sua personale doppietta. Quando la partita sembra ormai chiusa, il Sulmona si risveglia. Al 12’ entra Facundo Blanco in luogo di Lombardo. Un minuto più tardi proprio il neoentrato si rende pericoloso di testa, ma Negro blocca. Al 17’ Dos Santos in contropiede manda a lato.

Al 20’ Romano Puglielli prova a sorprendere Negro con un’iniziativa partita da un calcio di punizione. L’estremo ospite è bravo però a respingere. Al 25’ Facundo Blanco sfrutta un gran lancio di Gentile e infila Negro con un diagonale. Partita riaperta e il Sulmona in costante proiezione offensiva. Al 33’ traversone di Puglielli che trova la zampata di Pelino per il secondo gol del Sulmona. La partita si fa più vibrante, ma negli ultimi minuti il risultato non cambia. A fine gara Pomante si gode il successo: « Per 60-70 minuti abbiamo fatto una grossa partita al cospetto di una squadra forte. Abbiamo giocato un grande calcio, poi abbiamo preso un gol evitabilissimo e abbiamo staccato la spina, ci è venuta un po’ di paura e questo non deve succedere. C’è da dire che abbiamo difeso bene, peccato non aver sfruttato le tante palle gol. Mi serviva più copertura a centrocampo, alla fine abbiamo contenuto un po’ di più. Il rammarico è che la partita la potevi chiudere in un altro modo, ma abbiamo vinto su un campo importante e siamo sempre primi in classifica». Rammarico invece per Antonio Mecomonaco: «Nel secondo tempo abbiamo fatto bene. Il Teramo pensava già di aver vinto. Paghiamo a caro prezzo gli errori che facciamo. Sono contento della prestazione del secondo tempo, anche oggi guardando gli episodi c’è qualcosa che non torna, su un gol c’era fuorigioco. Noi dovevamo fare meglio nel primo tempo nel non prendere certi gol». Sulmona alla seconda sconfitta consecutiva. Ma la reazione nel secondo tempo c’è stata. E gli ovidiani ci hanno creduto fino alla fine.

Daniele Rossi

SULMONA-TERAMO 2-3

OVIDIANA SULMONA (3-5-2): Puglielli C., Pelino, Bozzolini (19’ st Palombizio), Gentile, Di Gianfelice (17’ st Valente), Di Ciccio, Puglielli R., Presutti (3’ st Venditti), Blanco M., Ruggieri (3’ st Del Gizzi), Lombardo. A disp.: Colantonio, Venditti, Di Nino, Valente, Balassone, Blanco F., Del Gizzi, Di Giannantonio, Palombizio. All. Antonio Mecomonaco

CITTA’ DI TERAMO (4-3-3) : Negro, Sanseverino, Pepe, Cipolletti, Esposito, Dos Santos, D’Egidio (30’ st Massarotti), Toure (22’ st Mercado), Ferraioli, Cutilli (25’ Scipioni) , Furlan. A disp: Di Donato, Sorrini, Massarotti, Scipioni, Antonelli, Oses, Mercado, De Marcellis, Rei. All. Marco Pomante

RETI: 13’ Toure, 44’, 8’st D’Egidio, 33’ st Pelino

ARBITRO: Stanzani di Bologna; assistenti: Cocciolone dell’Aquila, Mascitelli di Lanciano

AMMONITI: Valente (S), Ferraioli (T), Massarotti (T), Scipioni (T)

NOTE: spettatori 700 circa (200 circa i tifosi del Teramo)