L’Italia delle Regioni: raccordo unico fra i territori e il Governo

Sulmona, 1 ottobre– Aperta ieri si concluderà martedì 3 ottobre la seconda edizione del Festival delle Regioni in corso di svolgimento a Torino

L’Italia delle Regioni, dedicata quest’anno al tema infrastrutture e grandi eventi, si svolgerà a Torino dal 30 settembre con due giorni di lavoro e incontri istituzionali: il 2 Ottobre con la presenza del presidente Mattarella e il 3 con la partecipazione del premier Meloni.

Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsilio, promuove “L’Italia delle Regioni”, la seconda edizione del Festival delle Regioni e delle Province autonome sottolineando i temi al centro della due giorni istituzionale dei lavori: “Le infrastrutture materiali e immateriali come motore della Nazione ma anche i grandi eventi e il ruolo dei territori come volano per la crescita dell’Italia”.

“Il confronto tra Regioni, Governo e portatori di interesse di rilevanza nazionale e internazionale attorno a questi grandi temi – spiega Marsilio – ci offre la possibilità di ragionare sulle prospettive del nostro grande Paese, a partire dall’improrogabile necessità di innovare e modernizzare l’intero sistema Italia.

I fondi del PNRR e quelli della programmazione europea rappresentano in questo particolare momento storico due strumenti da utilizzare pienamente per compiere quel salto di qualità necessario a proiettare la Regione Abruzzo nel futuro. Per questo saremo presenti a Torino per la seconda edizione de L’Italia delle Regioni il Festival nazionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con le nostre proposte in materia di mobilità. Logistica. Territorio. Energia. Digitale. Ricerca. nella consapevolezza che solo facendo gioco di squadra con il Governo e le altre Regioni, l’Italia potrà assumere un ruolo di primissimo piano nei futuri scenari internazionali”.