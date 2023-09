Oggi torna a riunirsi il Consiglio regionale

Si discuterà anche il progetto di legge che sancirà il superamento delle Comunità montane-

Sulmona, 28 settembre– Il Consiglio regionale abruzzese è stato convocato per oggi, giovedì 28 settembre, alle ore 11, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo.

A inizio seduta, saranno discussi alcuni documenti politici come le interrogazioni riguardanti la Crisi aziendale Conad centro commerciale Pescara Nord di Città Sant’Angelo(Pettinari); Ritardi nella attivazione della Struttura Residenziale per disabili privi di sostegno familiare “La Dimora” a Teramo(Taglieri); Criticità emerse ed azioni di contrasto Rems di Barete (Pietrucci); Chiarimenti in merito alla soppressione di cani all’interno del Canile sanitario di Città Sant’Angelo(Stella); Rete di emergenza urgenza nelle aree interne della provincia di Chieti (Paolucci); Canile Sanitario di Città Sant’Angelo(Biasoli);Piano regionale della rete scolastica – Riduzione delle dirigenze per la provincia di Teramo(Pepe).Nella seconda parte della riunione l’Assemblea esaminerà alcuni progetti di legge fra i quali spiccano quelli riguardanti “Norme in materia di superamento delle Comunità Montane e disciplina dell’esercizio associato delle funzioni nei Comuni Montani”; il riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Trasacco, per l’intervento denominato “Riqualificazione del campo sportivo comunale”; il riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di L’Aquila per l’intervento denominato “riqualificazione del circolo tennis Peppe Verna”; il riconoscimento di debito fuori bilancio in favore del Comune di Pescara per l’intervento denominato “Realizzazione dello Skate Park nella Città di Pescara”; il provvedimento amministrativo “Piano regionale di coordinamento per il rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione dei Templi crematori”; il provvedimento amministrativo “Approvazione conto consuntivo rendiconto generale esercizio finanziario 2022 dell’Agenzia regionale di Protezione Civile