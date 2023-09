Si insedia a Sulmona una nuova azienda

Sulmona,27 settembre– Questa mattina il Sindaco Gianfranco Di Piero ha incontrato i rappresentanti della Get-Energy, un’azienda in corso d’insediamento nel Nucleo Industriale di Sulmona. All’incontro sono stati presenti anche l’Avv. Mariella Iommi, vicepresidente Arap e Cristian La Civita, coordinatore dell’Area Industriale di Sulmona.” Una notizia positiva per tutti- spiega il sindaco Gianfranco Di Piero- p che evidenzia l’attenzione che questa Amministrazione e l’Arap hanno nei confronti di un territorio che ha estremo bisogno di risollevarsi dalla crisi economica in cui versa”.

La Get-Energy è una società che opera nel campo della ricerca, sviluppo, progettazione, costruzione e vendita di impianti per trattare materie con alto potere calorifero derivante da rifiuti, generando energia elettrica e termica. Il tutto con impianti che impiegano una tecnologia con brevetto europeo (Dissociatore Molecolare Pirolitico) frutto di una continua ricerca, anche tramite la collaborazione con le Università, che pone grande attenzione all’ambiente.

Il Sindaco ha sottolineato la valenza ambientale del nostro territorio e l’importanza che si pone affinchè lo sviluppo industriale sia rispettoso della vocazione naturale di un’area posta all’interno di un sistema di Parchi Nazionali e Riserve Naturali.