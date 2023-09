Sanità, Mariani: “da Marsilio solo bugie e fumo negli occhi sul nuovo ospedale di Teramo.

Sandro Mariani

Sulmona, 21 settembre”Più che un’operazione verità l’improvvisata conferenza stampa convocata ieri da Marsilio per parlare della realizzazione del nuovo ospedale di Teramo è sembrata una vera e propria “farsa” condita da tante bugie e molta poca sostanza”. E’ questo il pensiero del Capogruppo in Consiglio regionale di “Abruzzo in Comune” Sandro Mariani che torna ad accusare il Governatore Marsilio di aver abbandonato Teramo e la sua sanità, salvo tentare solo ora di mettere una “pezza a colori” ad anni di errori e mancate decisioni che testimoniano il totale disinteresse verso il territorio teramano.“

“Ieri da Marsilio e dalla Verì ho sentito solo tante bugie sul nuovo nosocomio del capoluogo – rincara Mariani – come al solito, invece di rispondere alle puntuali domande che arrivavano dal territorio, hanno preferito giocare a “scaricabarile” tentando goffamente di far ricadere sul Sindaco di Teramo e su altri le proprie negligenze dopo 5 anni di assoluto silenzio del centrodestra abruzzese e teramano su questo delicato tema. La verità è infatti una sola, ovvero che su questo argomento siamo fermi al 2018, ai fondi trovati dall’allora Governatore D’Alfonso e dall’allora Assessore Paolucci e che Marsilio ed i suoi, forse troppo impegnati a stanziare fondi per altri ospedali abruzzesi, di Teramo e dei teramani non è mai interessato nulla!”.“Stiano tranquilli, perché le bugie del Console romano e della sua armata Brancaleone saranno preso smentite – conclude il Capogruppo di “Abruzzo in Comune” – infatti martedì prossimo alle ore 10:30 terrò un’apposita conferenza stampa a Teramo con il Sindaco Gianguido D’Alberto nel corso della quale smentiremo, una per una e carte alla mano, le falsità raccontate da Marsilio e dai suoi a danno del nostro territorio”.