Sulmona:rifiuti, sono arrivati i nuovi carrellati

Sulmona,15 settembre– Sono arrivati i nuovi carrellati (120-240-360 lt) e mastelli (40 lt) per la raccolta differenziata, attesi dagli utenti. Un investimento importante di circa 50 mila euro che l’Amministrazione ha deciso per garantire un efficiente servizio di raccolta differenziata dei rifiuti.

Già da oggi pomeriggio sarà avviata la consegna dei contenitori carrellati condominiali che verranno distribuiti tenendo conto delle criticità rilevate, così da dare precedenza alla sostituzione di quei contenitori carrellati già ritirati dal COGESA e a quelli non più gestibili dai mezzi di raccolta dei rifiuti, al fine di ripristinare condizioni igienico-sanitarie adeguate.

Si sta pianificando la consegna di ulteriori carrellati per quelle situazioni che sono state segnalate ma che non rivestono il carattere di urgenza e criticità. Di questa seconda fase si fornirà adeguata informazione in modo da dare a breve risposta alle richieste pervenute.

Per i mastelli delle utenze singole private (utenze domestiche e utenze non domestiche) la distribuzione è curata dall’Ecosportello del COGESA e tutte le informazioni possono essere richieste al numero verde 800012490 (dal lunedì al venerdì).

Come Amministrazione riteniamo che una corretta raccolta differenziata sia fondamentale ma questa è possibile solo attraverso una stretta collaborazione tra Comune-cittadini e Ente gestore. Confidiamo nella sensibilità e nel senso civico dei cittadini per implementare la qualità e la quantità della differenziazione, per ridurre l’impatto dei rifiuti sull’ambiente naturale e urbano.

A tal fine è stato predisposto un vademecum di 10 piccole ma importanti regole che come cittadini siamo tenuti a rispettare: “Insieme possiamo fare la differenza, trasformiamo i rifiuti in risorsa!”.