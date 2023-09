Sulmona: i due campi da tennis coperti dell’Incoronata tornano a nuova vita

Sulmona, 12 settembre– Questa mattina la Giunta Comunale con proprio atto, ha dato il via all’affidamento dei due campi da tennis coperti siti in località incoronata. Lo ha annunciato l’Assessore allo sport Attilio D’Andrea

Le due tensostrutture rimaste chiuse per anni, ha spiegato, tornano così a disposizione della cittadinanza e dei tanti appassionati di tennis presenti a Sulmona e nel territorio circostante, garantendo così la pratica dello sport anche nei mesi freddi dell’anno.

Su indicazione dell’assessorato allo sport gli uffici di riferimento, coaudiuvati dalla ripartizione tecnica, hanno risolto le problematiche catastali e dato seguito ai lavori di ripristino dell’impiantistica danneggiata e della bonifica degli ambienti degradati dall’inutilizzo dell’impianto.A giorni verrà pubblicato l’avviso pubblico per la raccolta di proposte progettuali e finanziarie da selezionare in funzione della scelta del/i soggetto/i con cui avviare successiva procedura di coprogettazione

Gli obiettivi dell’Amministrazione, sono quelli della rivalutazione delle strutture nel rispetto della loro destinazione e della valorizzazione delle attività sportive come leva per l’integrazione sociale, rivolte pertanto a tutta la popolazione, con specifica attenzione ai bisogni dei soggetti portatori di fragilità, garantendo spazi giornalieri ai privati cittadini che vogliono praticare il tennis liberamente.

Soddisfazione ha espresso l’Assessore “ per aver restituito una struttura sportiva alla cittadinanza, mi auguro che ora pervengano numerose proposte progettuali volte a garantire una gestione efficiente e virtuosa ma anche migliorativa delle attuali potenzialità della struttura che potrà ospitare eventi e tornei. Lo sport è uno strumento eccezionale per il benessere fisico e mentale dell’individuo ma anche un elemento di rilevanza straordinaria ai fini dell’integrazione. Auspico che questa struttura torni a popolarsi anche di tanti bambini che in questi ultimi anni guardano al tennis come sport da praticare sia a livello agonistico che amatoriale .”