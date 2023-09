Chieti, Coppa Italia amara

Sulmona,4 settembre –

l Chieti dice addio alla Coppa Italia di serie D. Sconfitta ai rigori per i neroverdi contro il Notaresco. Per i teatini è stato il primo impegno ufficiale della stagione. Una squadra che si è lasciata preferire nella ripresa, rispetto ad un primo tempo piuttosto opaco. Salvo poi farsi riagguantare nel finale dal Notaresco. Mauro Chianese conferma la scelta del 4-3-3 per il suo Chieti.

Con Di Sabatino che parte nel tridente d’attacco e poi verrà arretrato come mezz’ala. Bruno invece deve fare a meno di Pietrantonio infortunato. E si schiera con un 4-3-2-1, con Patrizi vertice d’attacco. I teramani partono subito bene e al 13’ passano in vantaggio con Bonfiglio, capace di sfruttare un ottimo spunto sulla sinistra di Intinacelli.

La squadra di Bruno appare più in palla, ma il Chieti riesce a trovare il pari con l’under Di Sabatino al 33’, su assist di D’Ancora. Nel secondo tempo Chianese cambia: dentro Masawoud e Barlafante. Proprio Masawoud riesce a dare ai neroverdi maggior ritmo a centrocampo, recuperando anche una grande quantità di palloni. Così gli uomini di Chianese riescono ad esprimersi meglio. E al 28’ Gatto firma il 2-1 con un pregevole sinistro ad incrociare. Il Chieti sciupa anche diverse occasioni da gol. Ardemagni si libera bene ma incrocia a lato. Poi al 34’ si registra un episodio dubbio in area su di lui. Chianese nel finale mette dentro anche Vesi, con l’intento di conservare il risultato. Ma i teatini si abbassano troppo, con una linea difensiva a cinque in fase di non possesso. Il Notaresco ne approfitta. E al 47’ arriva il 2-2 realizzato da Marrancone, appena entrato, abile a sfruttare una respinta di Antignani. Negli ultimi minuti di recupero Forgione sbaglia a porta sguarnita.

Così da regolamento si va subito ai rigori, senza passare per i supplementari. Per il Chieti decisivi gli errori di Barlafante, Vesi e Mazzei. Il Notaresco passa al turno successivo. 4-6 il risultato finale. Per i neroverdi sono diversi gli errori da correggere in vista dell’imminente inizio di campionato. Soprattutto da parte degli under schierati. Che hanno pagato in maniera evidente la pressione. Ad eccezione di Nicolò Postiglione, tra i migliori in campo. Il tecnico Mauro Chianese non cerca alibi: «Il campo non era in buone condizioni. Bisognava salvaguardare quello che si poteva. Ma questo gruppo non ha bisogno di attenuanti, noi dobbiamo crescere. Sicuramente la Coppa era importante e dispiace. Dobbiamo lavorare sugli errori fatti. Abbiamo fatto anche discretamente nelle distanze tra i reparti. Ma siamo stati poco lucidi nella scelta finale. Noi avevamo qualche giocatore che aveva le gambe pesanti. Sono gli under che devono crescere. Molti erano alla loro prima partita tra i grandi».

Soddisfazione ovviamente per il tecnico del Notaresco Alessandro Bruno: «Abbiamo sfruttato al meglio gli spazi che loro ci hanno concesso. Molti dei miei ragazzi sono giovani. Sono contento che siamo rimasti in partita fino alla fine, i ragazzi non hanno mai mollato. Lavoriamo su alcuni concetti sin dall’inizio. E la squadra li ha assimilati. Lavoriamo per portare tutti i ragazzi allo stesso livello. Oggi ho optato per alcuni cambi rispetto alla partita con L’Aquila. Ha fatto una buona partita anche chi non ha giocato la partita precedente». Un Notaresco che in questi giorni è stato molto attivo sul mercato. Con Nicolas Belloni, fatto esordire nel secondo tempo all’Angelini, ciliegina sulla torta. Per il Chieti invece c’è ancora da trovare la giusta quadratura. Anche perché tra una settimana partirà il campionato. E si inizierà a fare sul serio.

Daniele Rossi

Chieti-Notaresco 4-6 d.c.r.

CHIETI (4-3-3): Antignani, Spinelli, Conson, Postiglione, Forgione, Diambo, Ardemagni, Gatto, D’Ancora, Laziz, Di Sabatino. A disp.: Serra, Masawoud, Mancini, Benigni, Barlafante, Vesi, Romagno, Mazzei, Cardellino. All.: Mauro Chianese

NOTARESCO: Barzanti, Casella, Intinacelli, D’Aloia, Antezza, Ferri, Forcini, Di Bartolo, Patrizi, Bonfiglio, Saccomanni. A disp.: Santarelli, Campestre, Costantini, Mecomonaco, Braghini, Marrancone, Ranieri, Belloni, Patanè. All. Alessandro Bruno

Arbitro: Chirnoaga di Tivoli

Reti: 13’ Bonfiglio, 33’ Di Sabatino, 28’ st Gatto, 47’ st Marrancone