La “supplentite” della scuola abruzzese

Sulmona, 1 settembre-A partire da oggi arrivano nella scuola abruzzese un esercito di docenti ed ATA per oltre 5700 contratti di lavoro a tempo determinato, assegnati per la stragrande maggioranza nel pomeriggio di ieri.

Anche per l’anno scolastico, che ufficialmente inizia oggi, la nostra scuola avrà il problema della precarietà.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito sicuramente ha la grave responsabilità di compromettere con un alto tasso di precarietà, nell’ordine del 20%, la qualità del servizio scolastico e la continuità didattica.

La CISL Scuola Abruzzo Molise, spiega il Segretario Generale Davide Desiati, chiede a tutti i rappresentati politici della nostra regione un forte impegno per risolvere finalmente il problema con un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato, assicurando a migliaia di lavoratori la giusta stabilità su posti di lavoro che falsamente vengono considerati temporanei mentre in realtà si ripetono di anno in anno da decenni.