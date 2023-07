Sulmona: il Consiglio Comunale e l’assenza dei consiglieri di opposizione. D’Aloisio(M5S):” Che malinconia!!”

Angelo D’Aloisio (M5S) al centro

Sulmona,18 luglio– “Durante la seduta del Consiglio Comunale di ieri, su un provvedimento utile alla collettività vi è stata l’ennesima grave assenza di condivisione e dibattito da parte delle opposizioni”. Lo scrive questa sera Angelo D’Aloisio Capogruppo del M5S a Palazzo San Francesco commentando il significato dell’assenza di molti consiglieri comunali delle forze i opposizione “La massima assise civica- sostiene D’Aloisio-era chiamata ad approvare il regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali e degli accertamenti esecutivi, ma ancora una volta mancava una parte dell’opposizione, cioè coloro che pretendono di darci lezioni sul senso istituzionale ma che poi, quando si tratta di discutere su provvedimenti di interesse generale preferiscono non presentarsi in aula rifugiandosi invece dietro un deprimente tatticismo politico dannoso e irrispettoso nei confronti di tutti i cittadini.Amareggia che l’episodio avvenuto ieri non è il primo caso nel quale le opposizioni si sottraggono al dibattito in aula su argomenti di interesse generale della città, ricordo quando già avvenuto per la vicenda Cogesa, tra l’altro seduta straordinaria del Consiglio Comunale richiesta da loro.

Il contributo in consiglio comunale deve avvenire non solo da alcuni ma da parte di tutti coloro che sono stati chiamati a ricoprire tale prestigioso incarico ma assistiamo invece a colleghi consiglieri che si limitano registrare la presenza per poi andare via , o addirittura ad ex colleghi che si sono dimessi senza mai esercitare il loro mandato politico.

Fare il consigliere comunale – conclude D’Aloisio- vuol dire svolgere un servizio per la città con il giusto senso istituzionale che spesso viene meno da una parte dell’opposizione”.