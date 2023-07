Abruzzo: cresce il gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale

L’Aquila,5 luglio -“Questa mattina il capogruppo di Azione Politica e vicepresidente del Consiglio regionale Roberto Santangelo ha presentato la richiesta ufficiale di federarsi con il gruppo di Forza Italia. In questo modo Forza Italia – Federati diventa il primo gruppo in Consiglio regionale con 7 Consiglieri: il presidente Sospiri, il sottoscritto, Simone Angelosante, Manuele Marcovecchio, Antonio Di Gianvittorio, Emiliano Di Matteo e Santangelo appunto. Questo ulteriore ingresso è la dimostrazione del buon lavoro svolto in questi anni ma è, al tempo stesso, la certificazione di un comportamento sempre serio e competente portato avanti con esperienza e determinazione. Sono felice di questo risultato visto che in Aula siamo entrati in tre, poi passati a due e oggi a sette con altri colleghi che ci guardano con attenzione. Non possiamo quindi che essere fiduciosi in vista delle prossime competizioni elettorali regionali che vedranno Forza Italia impegnarsi per contribuire alla rielezione del presidente Marsilio, il primo ad essere rieletto per la seconda volta. Nel frattempo il gruppo consiliare sarà impegnato a portare a compimento con determinazione, e con un forte contributo, alcune scelte strategiche per completare il programma di fine mandato con importanti obiettivi che riguardano la rete ospedaliera, la nuova Legge urbanistica, la riforma della polizia locale e l’individuazione delle infrastrutture strategiche da finanziare con le risorse della programmazione europea (Fesr, Fse e Feasr) e il Fondo di Sviluppo e Coesione (Fsc)”. Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Mauro Febbo.