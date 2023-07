 Università l’Aquila ospita conferenza internazionale sui beni culturali

L’Aquila, 5 luglio A partire da domani e fino a venerdì 7 luglio si svolgerà, nell’Aula magna Alessandro Clementi del dipartimento di Scienze umane (DSU) dell’Università degli Studi dell’Aquila la conferenza internazionale ed interdisciplinare Imagin(g) Hereditage, incentrata sul tema dei beni culturali, che vede 130 partecipanti e i cui atti raccoglieranno i contributi di oltre 180 autori. La conferenza è organizzata in collaborazione con il network Img ospitata e supportata dall’Università degli Studi dell’Aquila e dal dipartimento di eccellenza Diceaa (dipartimento di Ingegneria civile, edile-architettura e ambientale) e ha ottenuto il patrocinio del dipartimento di Scienze umane, di Heretechne (Centro interdipartimentale di sviluppo di tecnologie per i beni culturali dell’Università dell’Aquila), dell’associazione scientifica Uid(Unione italiana disegno), della Aiph (Associazione italiana di public history), della Sirem (Società italiana di ricerca sull’educazione mediale), del Cirped (Centro italiano di ricerca pedagogica), dell’associazione Reaach (Representation advances and challenges).