A Sulmona: la Lega vota il bilancio Pd-M5S e scoppia la bufera

Sulmona,17 giugno- La decisione della Consigliera comunale e regionale Antonietta La Porta che questa mattina ha espresso voto favorevole al progetto di bilancio per l’Amministrazione comunale Di Piero ha già fatto molto rumore non solo perché una decisione fino a pochi minuti prima imprevedibile ma anche perché ha consentito alla maggioranza di centrosinistra di tirare un sospiro di sollievo.

Ci sono centomila ragioni per la decisione assunta dalla rappresentante della Lega ma sul piano politico è sicuramente un fatto anomalo e per molti osservatori anche abbastanza ‘incredibile”.

Secondo i Consiglieri comunali di Sulmona Di Rocco,Petrella,Proietti e Santilli “ Siamo sconcertati dal comportamento della consigliera comunale Antonietta La Porta che, in occasione della seduta odierna sul bilancio, si è dapprima dichiarata favorevole al punto all’ordine del giorno e poi ha addirittura votato a favore il bilancio di previsione dell’Ente dimostrando , ancora una volta, un atteggiamento collaborativo con quel che resta della maggioranza. Crediamo che La Porta costituisca in Italia l’unico esempio di consigliere comunale leghista che approva un bilancio redatto da una amministrazione targata PD e Movimento 5 stelle.

Se poi consideriamo che la stessa ricopre il ruolo di consigliere regionale la decisione è ancora più grave. Prendiamo atto che dal prossimo consiglio, come consuetudine per chi approva il documento di bilancio, la collega La Porta potrebbe sedere tra i banchi della maggioranza. Siamo certi che in occasione del rinnovo del prossimo consiglio regionale i cittadini di Sulmona sapranno giudicare questo scelta incoerente ed immotivata “.Cosa accadrà ora? Staremo a vedere