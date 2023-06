Un progetto subdolo e anticostituzionale

Autonomia differenziata: convegno di sindacati e associazioni contro “ Progetto subdolo e anticostituzionale

Sulmona,11 giugno – “Un progetto di secessione subdola e anticostituzionale”. Così sindacati e associazioni abruzzesi definiscono il ddl Calderoli che fissa le disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata, attualmente in discussione in Parlamento.

Con l’obiettivo di “difendere i diritti di eguaglianza sostanziale e di unitarietà della Repubblica”, il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale Abruzzo, la Cgil Abruzzo Molise, la Uil Abruzzo, l’Anpi Abruzzo, l’Ali Abruzzo, il Cidi Pescara, l’Associazione No Triv, Legambiente Abruzzo, l’Associazione Antonio Gramsci Abruzzo, l’Arci Pescara, l’Associazione Chieti Nuova 3 Febbraio, il Comitato di Chieti “Salviamo la Costituzione: Aggiornarla – Applicarla – non Demolirla” e l’Associazione Culturale Demos promuovono un convegno regionale dal titolo “Il progetto governativo di Autonomia differenziata – Principi costituzionali e secessione nascosta” a cui sono stati invitati sindaci, consiglieri comunali, provinciali e regionali, le libere forme associative del terzo settore e i partiti politici.

L’appuntamento è per martedì 13 giugno, alle ore 18, nella sala Benedetto Croce del Consiglio regionale d’Abruzzo, all’Aquila.