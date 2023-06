Sulmona: Comunità energetiche,riapertura termini per presentazione domande

L’Assessore Comunale Attilio D’Andrea (M5S)

Sulmona, 8 giugno– A seguito delle tante richieste pervenute e dall’interesse sempre più diffuso per la nascita di una Comunità Energetica in Città, comunico che è stato riaperto l’avviso pubblico per manifestare l’interesse a farne parte.L’avviso è disponibile sulla sito internet del comune di Sulmona e ricordo che posso farne richiesta persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonche’ le amministrazioni locali.Si può chiedere di aderire esclusivamente come consumatore, come produttore o come produttore e consumatore, dichiarando il proprio consumo di energia e nel caso di produttore, anche la quantità di energia che produce il proprio impianto di produzione di energia ricavata da fonti rinnovabili, purchè entrato in funzione a seguito della pubblicazione del DL 199/2021.

Colgo l’occasione per comunicare a chiunque voglia aderire come produttore/consumatore ma non ha ancora un proprio impianto può specificare nella richiesta di essere disponibile ad un “gruppo di acquisto” volto ad unirsi per avere un maggiore potere di acquisto finalizzato anche all’incentivazione del lavoro di aziende locali.

Per i non possessori di indirizzo di posta elettronica certificata, è possibile utilizzare l’indirizzo mail protocollo@comune.sulmona.aq.it