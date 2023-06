Sulmona:” buoni- natalità”, domande entro il 21 giugno

Sulmona,6 giugno-E’ possibile fino alle ore 12 del prossimo 21 Giugno, richiedere buoni fornitura volti a sostenere e favorire la natalità attraverso forme di agevolazione all’acquisto di prodotti per la prima infanzia e all’acquisto di beni di prima necessità, per tutti i nuclei familiari in cui sono presenti uno o più minori di età 0-16 anni e residenti in uno dei 17 Comuni facenti parte dell’Ambito Distrettuale Sociale n.4 Peligno di cui Sulmona è capofila.

Il buono a rimborso non può superare i 300 euro e viene riconosciuto per acquisti effettuati nel periodo dal 1° Marzo 2023 fino alla data di presentazione della domanda alle famiglie con Isee non superiore ai 9.360 euro.

Tutte le informazioni sui criteri di valutazione delle domande, i requisiti necessari per chiedere il contributo e le modalità per rispondere all’avviso, sono disponibili nell’avviso e nel modello di domanda pubblicati sul sito internet del Comune di Sulmona.