Sulmona: iscrizione dei bambini ai corsi di nido e micronido

Sulmona,1 giugno– Sono aperte le iscrizioni ai servizi di nido e micronido per tutti i bambini che abbiano compiuto, alla data del 1 Settembre, i 3 mesi di età (nido) oppure i 18 mesi di età (micronido).

Sul sito internet del Comune di Sulmona è possibile scaricare l’avviso dove sono indicati i requisiti e la documentazione necessari per l’iscrizione, oltre ai modelli da compilare per l’iscrizione o il rinnovo per l’anno 2023/2024.

Il 30 Giugno è data ultima per procedere all’iscrizione che potrà comunque essere fatta anche oltre tale data, fino al 31 Dicembre 2023. In questo secondo caso la possibilità di essere inseriti è vincolata alla presenza o meno di posti ancora disponibili.

Anche i cittadini residenti in altri Comuni possono far richiesta di iscrizione, ferma restando la possibilità di accesso al servizio subordinata alla presenza di disponibilità rimaste vacanti.

Tutti i criteri di valutazione sono elencati nell’avviso dove sono dettagliate le tariffe soggette a riduzione in base alle fasce ISEE di appartenenza.

“Sono certo che anche nel prossimo anno scolastico saranno numerose le famiglie che si gioveranno di questo servizio. La qualità e la professionalità delle maestre-educatrici presenti sono elevate e questo ritengo sia estremamente importante per dare ottime basi alle nostre future generazioni”. Lo dichiara l’Assessore Attilio D’Andrea.