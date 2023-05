Domani torna a riunirsi il Consiglio regionale, si parlerà anche dell’attacco informatico alla Asl 1

Sulmona, 29 maggio– Il Consiglio regionale è convocato per domani, martedì 30 maggio, alle ore 12, nell’Aula consiliare “Sandro Spagnoli” di Palazzo dell’Emiciclo. A inizio seduta sono previste le comunicazioni del Presidente della Giunta regionale in merito all’attacco informatico che ha interessato l’Azienda Sanitaria Locale n. 1 Avezzano-Sulmona-L’Aquila; successivamente saranno discusse le seguenti interpellanze: a firma del consigliere Paolucci recante: “Soppressione del treno TUA 23916 Sulmona-Pescara”; a firma del consigliere Pettinari recante: “Riscossione consumi idrici degli immobili di proprietà dell’ATER per la Provincia di Pescara”; a firma del consigliere Stella recante: “Attuazione del progetto di bonifica del sito “ex Conceria CAP” di Chieti Scalo”; a firma del consigliere Blasioli recante: “Stabilizzazione personale del ruolo sanitario, sociosanitario e amministrativo degli enti del Servizio sanitario nazionale”; a firma del consigliere Taglieri recante: “Declino industriale e demografico e tensioni sul mercato del lavoro in Regione Abruzzo”; a firma del consigliere Pepe recante: “Bottega scuola – Misure a sostegno dell’artigianato abruzzese”; a firma del consigliere Fedele recante: “Contributi finalizzati alla viabilità per il transito del Giro d’Italia 2023 – DGR 208/2023”.

L’Assemblea legislativa esaminerà poi i seguenti progetti di legge: “Riordino del comparto della committenza della Regione Abruzzo”; “Istituzione del Premio Internazionale Alfredo Salerno”; “Partecipazione della Regione Abruzzo al Concorso Internazionale “Maria Caniglia”; “Riconoscimento della città di Penne come “Città della sartoria artigianale”; “Misure per il potenziamento dello screening di popolazione sul tumore mammario e istituzione del programma di valutazione del rischio per pazienti e famiglie con mutazioni geniche germinali”.

All’ordine del giorno anche la proposta di modifica dell’art. 29 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio regionale che prevede l’istituzione della VI Commissione permanente “Servizio idrico integrato e cambiamenti climatici”; il Bilancio di previsione 2023/2025 – Seconda Variazione – Applicazione Avanzo di Amministrazione Esercizio 2022 – Assestamento Generale dei Conti; la designazione dei componenti della Sezione regionale di Controllo della Corte dei Conti