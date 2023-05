Domani sospensione servizio idrico a Sulmona ed altri comuni della zona

Sulmona, 29 maggio– In riferimento alla comunicazione diramata da SACA S.p.A. il giorno 26 maggio u.s., l’Azienda intende precisare che l’erogazione idrica sarà sospesa il giorno martedì 30 maggio p.v. alle ore 9:00, verranno adottate tutte le misure precauzionali atte a ridurre al minimo i possibili disservizi.

Di seguito i comuni interessati:

Comune di Sulmona tutto il territorio comunale

Comune di Introdacqua – solo località Mastroiacovo –

Comune di Pratola Peligna

Comune di Roccacasale

Comune di Corfinio

Comune di Raiano

Comune di Vittorito

Comune di Pettorano sul Gizio, invece, saranno interessate esclusivamente le località di: Vallelarga Mastroiacovo, Marciano oltre a Via Cavate di Pettorano,Via Vallone, Via del Campo, Via Albanese, Contrada Conca e strade limitrofe.