Pratola: Pd,  contro il ridimensionamento scolastico previsto dalla Legge di stabilità.

Pratola Peligna,26 maggio- I Consiglieri di opposizione del gruppo Pd con ordine del giorno da loro proposto, hanno portato all’attenzione del Consiglio Comunale di Pratola Peligna la proposta di delibera avente ad oggetto Atto di Indirizzo di dimensionamento scolastico per “ impegnare il Sindaco e la Giunta ad attivare ogni azione a tutela del territorio e delle istituzioni scolastiche nel pieno rispetto del principio dell’autonomia scolastica” . La proposta di delibera è stata presentata dai Consiglieri del Pd perchè, con la Legge di Stabilità 2023, il Governo introduce una nuova disciplina relativa alla determinazione dei criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le Regioni, determinando, di fatto, non solo la riduzione delle sedi e dei plessi (che verranno inevitabilmente accorpate), ma anche del numero dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi, che saranno quasi dimezzati rispetto ad oggi. Un rischio concreto, soprattutto per le aree interne come la nostra, da scongiurare con tutte i mezzi possibili. Ieri è stata approvata all’unanimità la nostra proposta di delibera sul ridimensionamento scolastico, emendata dalla maggioranza ma con le stesse conclusioni. “ Questa delibera- spiega infine il Segretario del Circolo Laila Coccovilli- è un importante segnale politico teso a intentare ogni azione possibile per scongiurare la chiusura di importanti presidi educativi e conseguente spopolamento che spesso la chiusura di una scuola comporta per il territorio.”