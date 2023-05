I legami di Bugnara con l’aspirante candidato alla Casa Bianca. Ora tutti già impazziscono per Ron De Santis

Interessante intervista rilasciata oggi da Osvaldo Lup( ex Assessore comunale fino a pochi giorni fa) all’Agenzia giornalistica Adnkronos.Ricostruito l’albero genealogico e si sono scoperte cose che potrebbero apparire di grande utilità per il centro peligno-

Bugnara,24 maggio– Ha ricostruito l’albero genealogico.E’ partito dai suoi avi per arrivare a Ron (all’anagrafe Ronald Dion) De Santis, classe 1978, attuale governatore della Florida e aspirante

candidato alla Casa Bianca.

Lui è Osvaldo Lupi, ex assessore comunale a Bugnara : era in carica, con deleghe Bilancio e Urbanistica, fino a pochi giorni fa, quando in paese si è rivotato e non si è ricandidato.

E’ un lontano cugino di DeSantis, di cui ha ricostruito le discendenze, scartabellando negli archivi comunali di Bugnara e non solo, dal 1889.

”Maria Nolfi – riferisce Lupi ad Adnkronos – la bisnonna di Ron, era la sorella di mio nonno Domenico. Entrambi sono emigrati in America.



Ron DeSantis

Lei (1901—1944) è morta giovane dopo aver sposato Nicola De Santis (1898-1971). Da loro è nato, negli Usa dove si erano stabiliti, Daniel James DeSantis (1923-1979), nonno del governatore, che ha sposato Viola Petrella (1923-2016), anch’ella di origini abruzzesi, figlia di Salvatore e Maria Dominique Casasanta. Da loro – continua Lupi – è nato Ronald Daniel DeSantis, papà dell’aspirante candidato presidente degli Stati Uniti. Questo da parte paterna. La mamma si chiama Karen Ann Rogers, e discende da Rogers-Delisio, Ruggiero-Storti-DeOto.

Anche dall’altra parte, da quella materna, ci sono origini italiane, ma non saprei indicarne la provenienza”.

Un tuffo nel passato. ”Maria Nolfi – spiega ancora Lupi ad Adnkronos – abitava in quella strada che un tempo era Vico Torrione. Qui ci sono anche altri parenti del governatore. Più volte, ma inutilmente, ho

cercato di contattare DeSantis per chiedergli una visita in Abruzzo o comunque un incontro. Siamo contenti del ruolo che ricopre e del fatto che ambisca a diventare il Presidente. Gli auguriamo tutta la fortuna possibile. Comunque è uno dei governatori più votati ed è un ottimo punto di partenza”