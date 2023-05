La Sanità abruzzese è in emergenza. Scoccia:” Cosa si vuol fare?”

Con il passare dei giorni si allarga la preoccupazione e la rabbia degli abruzzesi sulla condizione del sistema sanitario regionale. Ai tanti problemi che si sono accumulati “ oggi- spiega la consigliera regionale- si rischia di cadere sotto i colpi di un imprevisto attacco hacker”.

Marianna Scoccia

Sulmona, 16 maggio– Dopo aver faticosamente superato la fase post sisma e dopo aver rischiato il tracollo durante la crisi pandemica, il sistema sanitario abruzzese si trova oggi in forte difficoltà e rischia di cadere sotto i colpi di un imprevisto attacco hacker. Il grido d’allarme arriva dalla Consigliera regionale Marianna Scoccia

“Il blocco e il rallentamento dei sistemi ASL- spiega Scoccia- sta costringendo, ormai da settimane, gli operatori a lavorare in una situazione insolita e poco agevole con conseguenti ritardi e peggioramento dei servizi offerti ai cittadini.

Tuttavia, questa nuova emergenza altro non fa che restituirci una fotografia impietosa della nostra Sanità, ridotta a brandelli da anni di immobilismo.

Dopo l’uscita dal commissariamento, anni difficili ma durante i quali furono garantiti ai cittadini tutti i servizi, ci saremmo aspettati un cambio di marcia che avrebbe permesso alla Sanità abruzzese di fare un salto di qualità.

Tutto questo, purtroppo, non è avvenuto a causa del colpevole lassismo del Governo regionale che non è riuscito nemmeno ad attrarre ed investire in maniera efficace i fondi messi a disposizione dal PNRR.

Di fatti, la rete ospedaliera- aggiunge – è rimasta la stessa disegnata nel 2016, i reparti, soprattutto negli ospedali di base, vivono ormai una perenne carenza di personale, le lunghe liste d’attesa costringono gli utenti a rivolgersi altrove e persino i servizi essenziali sono in affanno.

Inoltre, non posso, in qualità di consigliere regionale, non sottolineare lo scollamento che si avverte tra i cittadini ed un Governo regionale sempre più arroccato nei palazzi del potere, silente e incapace di fornire spiegazioni e soluzioni al popolo abruzzese. La speranza è che venga quantomeno ripristinata al più presto la piena operatività dei sistemi ASL e venga fatta luce sul violento attacco hacker.

Il Giro d’Italia è ormai passato, così come il tempo per farsi una pedalata, è giunto il momento per il Governo di porsi una domanda. Cosa si vuole fare della Sanità del nostro territorio? Venite a riferirne in Consiglio, non è accettabile una risposta fuori tempo massimo”.