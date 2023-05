Gliubich Casa d’Aste porta la Sicilia a “Mantova Libri Mappe e Stampe”

Piazza Virgiliana / Mantova / Mostra della stampa e del libro antico, – Photo Stefano Saccani

L’AQUILA – Sabato 20 e domenica 21 maggio 2023 presso il Museo Diocesano Gonzaga, al via la settima edizione di “Mantova Libri Mappe Stampe”, mostra mercato dedicata a bibliofili e collezionisti, organizzata da Elisabetta Casanova – bibliofila, studiosa e promoter dell’antiquariato librario – con il patrocinio del Comune di Mantova.

La manifestazione è ad ingresso libero anche per incoraggiare la partecipazione dei più giovani, che possono sfruttare l’occasione per ammirare dal vivo preziose rarità ed accaparrarsi più abbordabili, ma non meno fascinose, proposte di antiquariato e modernariato librario. Quest’anno e per la prima volta sarà presente anche la prestigiosa casa d’aste aquilana, creata da Gianluca Gliubich, con un’anteprima assoluta di una vendita all’incanto che sta organizzando in questi giorni e che potrà esser ammirata a L’Aquila, dopo l’evento, negli splendidi locali di Palazzo Cipolloni Cannella.

Germania, Paesi Bassi, Francia, Spagna, Croazia, Cipro, USA, oltre che, naturalmente, dall’Italia: provengono da lontano i 60 librai specializzati in volumi antichi e di difficile reperibilità, stampe e mappe d’epoca che si sono dati appuntamento per dare vita ad una nuova edizione di questa fortunata Mostra mercato, la prima in Italia per longevità – l’edizione inaugurale vide la luce a Mantova nel 1975 – e che si distingue nel panorama italiano degli eventi del settore dell’antiquariato librario per la qualità della proposta espositiva, attentamente selezionata, e all’internazionalità degli espositori coinvolti.

“L’Italia senza la Sicilia non lascia nello spirito immagine alcuna: è qui che si trova la chiave di tutto”, così tra l’altro scriveva JohannWolfgang Goethe nel suo “Viaggio in Italia” – il Grand tour realizzato dallo scrittore tedesco dal 3 settembre 1786 al 18 giugno 1788 -, pubblicato nel 1816-1817. La Casa d’Aste Gliubich, facendo propria la frase dello scrittore di Francoforte, renderà ancora più appetibile l’edizione con una preview di oltre 500 pregiati volumi antichi sul tema Sicilia, libri, mappe che ha già acquisito e che sta provvedendo a fotografare e schedare.

Sarà possibile ammirare dal vivo, tra i tanti preziosi volumi sulla Sicilia, le edizioni originali di Graevius, Saint-Non, Inveges e dell’Houel, che spiccano nella cospicua e pregiata raccolta. “Non era mai accaduto di vedere così tanti volumi di pregio sulla Sicilia all’incanto in un’unica tornata – annota il responsabile del Dipartimento libri antichi, incisioni e manoscritti della Gliubich, il dr. Loris Di Giovanni -, a questi abbiamo voluto abbinare mappe, incisioni, una significativa raccolta di edizioni anastatiche e fac-simili di pregio, oltre a centinaia di volumi che partiranno ad offerta libera. Un’offerta straordinaria sia nella quantità che nella qualità ma, soprattutto, indirizzata a un pubblico più variegato: dal collezionista esigente a chi per la prima volta inizia una collezione “.

Gliubich Casa d’Aste nasce nel 2021 da un’intuizione del suo amministratore unico, Gianluca Gliubich, antiquario alla seconda generazione: la mission è diversificare l’offerta di arte e cultura affiancando alla classica Galleria antiquaria una Casa d’Aste, di struttura e concezione moderna, che consenta di superare le barriere fisiche della Galleria anche attraverso le potenzialità offerte dal Web. Il progetto, condiviso con una ristretta cerchia di amici, prima ancora che collaboratori, nasce dalla comune passione e dall’amore per l’Arte, universalmente intesa. Gianluca Gliubich fin dall’inizio “respira” l’aria del bello, alternando la presenza all’interno della galleria paterna – scuola di vita per ogni giovane antiquario – a grandi viaggi, dall’America all’Africa, dalla Russia all’Europa, permeandosi di culture e tradizioni di mondi a noi lontani.



E’ tutto questo condensato di vissuto e di amore per la “grande bellezza”, unito a trent’anni passati tra fiere e mercanti d’arte, un’esperienza che lo ha spinto a coronare il suo sogno: dare vita ad una Casa d’Aste, la prima in Abruzzo. E per un progetto tanto ambizioso non poteva che essere scelta una struttura e un contesto architettonico di altissimo valore, che desse il giusto respiro e il meritato risalto agli oggetti destinati ad esservi custoditi: il cinquecentesco Palazzo Cipolloni Cannella, con i suoi splendidi saloni affrescati, situato a due passi dall’antica Piazza del Mercato dove affacciano la Cattedrale e la barocca Chiesa di Santa Maria del Suffragio, o delle Anime Sante, cuore del centro storico dell’Aquila.

Goffredo Palmerini