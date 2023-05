Sulmona: lavori al piazzale della stazione centrale. Entro giugno sarà completato primo lotto. Forse

Sulmona,11 maggio-Si è svolto ieri mattina un incontro tra l’Amministrazione comunale e i dirigenti di Rfi riguardante i lavori di sistemazione del piazzale delle Vittime Civili di Guerra (Stazione centrale).

I lavori, avviati da oltre tre anni, sono stati più volte oggetto di sollecitazione da parte dell’Amministrazione comunale, perché si arrivi alla loro conclusione. Ricevuto l’ennesimo invito a concludere i lavori in tempi brevi, i responsabili di Rfi hanno concordato un sopralluogo congiunto per verificare lo stato di avanzamento degli stessi e per assumere ogni opportuna iniziativa.

“Nel corso del sopralluogo, svolto alla presenza dell’architetto Paolo Monaco, responsabile di area di Rfi, del direttore dei lavori e dei responsabili dell’impresa esecutrice, è stato assicurato al Vice Sindaco e Assessore ai Lavori Pubblici Franco Casciani che la riconsegna del primo lotto- ha annunciato il Comune- avverrà entro il prossimo mese di giugno. Contestualmente saranno avviati i lavori previsti per il secondo lotto.

Casciani ha sottolineato ai presenti la necessità improrogabile di poter tornare nella fruizione dell’intera infrastruttura nel più breve tempo possibile, considerato il sempre maggior numero di turisti che utilizzano l’importante nodo ferroviario sulmonese. Infine, nel corso della stessa riunione, è stato affrontato anche il tema della ricorrenza dell’Ottantesimo Anniversario del bombardamento della Stazione, 27 Agosto 1943, assumendo l’impegno alla celebrazione solenne della commemorazione congiunta tra Rfi e Città di Sulmona”.