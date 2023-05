Sulmona: approvato dalla Giunta Comunale il Piano triennale delle  opere pubbliche 

Sulmona,11 maggio– Approvato in giunta, nella seduta di ieri, il Piano triennale per le opere pubbliche 2023 – 2025, una delibera che segna un passaggio fondamentale nell’attività amministrativa.

Nell’annualità corrente ammontano ad una somma di oltre 20 mln di euro le opere da realizzare di cui molte già in fase di affidamento dei lavori.

“I principali interventi programmati- fa sapere il Comune– riguardano la messa in sicurezza degli edifici scolastici, la riqualificazione del parco Daolio, la bonifica della discarica nella frazione di santa Lucia dell’ex covit e dell’ex area Pastorino.

Per un importo di circa un mln di euro è in programma anche la sistemazione del manto stradale in più punti della Città. Al riguardo è bene sottolineare che per la messa in sicurezza definitiva del patrimonio stradale della Città sono necessari ulteriori 4 mln di euro. La somma attualmente non è disponibile nelle casse comunali e l’Amministrazione comunale sta seguendo diverse procedure per ottenere i necessari finanziamenti.

Novità prevista nell’annualità 2023 è l’ampliamento dell’area cimiteriale per la realizzazione di un nuovo sito da rendere disponibile per l’edificazione di edicole funerarie.



Anche nell’annualità corrente emergono con tutta chiarezza gli sforzi posti in essere dall’Amministrazione e dagli uffici di settore al fine di reperire importanti finanziamenti, anche dal PNRR, che risultano in continuità con quelli già ottenuti e le cui opere sono attualmente in corso”.