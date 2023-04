Sulmona: Pasqua 203, eventi organizzati dal Comune (aggiornamenti)

Sulmona, 8 aprile- In considerazione del bollettino Meteo che, anche per la giornata di domani, prevede precipitazioni piovose, vi informiamo che gli eventi organizzati in Piazza Garibaldi per il pomeriggio di DOMENICA 9 APRILE 2023: DJ NATALE (dj set Natale a Pasqua) e MILLEVENTI (animazione per bambini), sono ANNULLATI e RINVIATI al MESE DI MAGGIO in data da concordate con gli organizzatori.

Resta confermata la VISITA GUIDATA DI LUNEDI 10 APRILE 2023 ALLE ORE 10:00 a cura dello IAT – Servizi Turistici Comunali, con ritrovo a Porta Napoli.