Scuola:ancora alunni in meno in Abruzzo 

Sulmona, 2 aprile– In Abruzzo avremo 913 alunni in meno nelle scuole, con diminuzioni più limitate rispetto agli anni passati. Il dato è attenuato anche dall’accoglimento di oltre 200 alunni ucraini, soprattutto in provincia di Teramo.

Ancora in aumento gli alunni disabili ed i posti di sostegno(+211) rispetto all’anno precedente.

La fortissima criticità, ha spiegato Davide Desiati Segretario Generale della Cisl Scuola Abruzzo Molise, resta la stabilizzazione dei docenti di sostegno precari. L’incremento concesso dal Ministero all’Abruzzo di soli 211 posti per le assunzioni a tempo indeterminato dei docenti specializzati è di fatto insignificante rispetto alle migliaia di posti annuali in deroga. Ai docenti sul sostegno ed agli alunni con handicap bisogna assicurare continuità didattica.