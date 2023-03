Sulmona: le aree di carico e scarico merci

Sulmona, 28 marzo– Sono 14 le aree di carico e scarico delle merci individuate da un’ordinanza dirigenziale della IV Ripartizione comunale istituite da questa mattina.

Le aree sono le seguenti: due in piazza Garibaldi, due in via Pansa, nei pressi dell’area parcheggio, due in piazza XX Settembre, una in via D’Eramo, una in via Federico II, due in viale Roosevelt, una in piazza Plebiscito, una in Circonvallazione Occidentale, nei pressi del supermercato Tigre, una in via Patini, una in Circonvallazione Occidentale, nei pressi dell’albergo Ovidius.

L’ordinanza dirigenziale è stata emessa sulla base delle criticità rilevate nella circolazione stradale dalla Polizia Locale e su indirizzo dell’Amministrazione comunale, allo scopo essenziale di qualificare il Centro storico, conciliando le necessità degli esercenti e dei residenti con le esigenze di sicurezza stradale, per veicoli e pedoni.