Sulmona: verso la riqualificazione della Villa Comunale

Sulmona, 24 marzo-La Giunta, nella seduta di questa mattina, ha approvato il progetto di riqualificazione della Villa Comunale presentato dalla Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, che all’uopo ha disposto la somma di 270mila euro. Successivamente all’approvazione del Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025, ricompreso nel Documento di Programmazione, e del relativo bilancio di previsione 2023-2025, siprovvederà alla stipula di ulteriore aggiunta come integrazione della convenzione stipulata tra Comune e Fondazione il 7 maggio 2021, al fine di aggiornare l’importo complessivo stanziato dalla Fondazione per l’intervento e per aggiornare il cronoprogramma dei lavori.

Sarà cura della Fondazione provvedere all’affidamento dei lavori nonché all’adozione di tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione della Villa Comunale, una volta ottenute tutte le autorizzazioni di legge e assensi necessari ad assicurare l’immediata cantierabilità dell’opera.