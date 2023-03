 Sulmona: Di Piero, sulla vicenda Zes ecco le cose che abbiamo fatto

Il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero

Sulmona, 21 marzo- Non si è fatta attendere la risposta del sindaco dfi Sulmona Gianfrano Di Piero che nei gionri scorsi era stato sollecitato dalla Consigliera comunale Teresa Nannarone ad attivarsi per la vicenda della Zes (Zona economica speciale) e perché la nostra città ed il territorio non restassero escluysi da scelte ed investimenti

“Cara Teresa, in riscontro alla Tua perorazione in merito alla esigenza di cogliere le opportunità connesse alle Zone Economiche Speciali (ZES)- scrive il sindaco Gianfranco Di Piero- mi preme fornire ampia rassicurazione in ordine alla circostanza che questa Amministrazione conviene sulla necessità di creare condizioni favorevoli al sostegno delle imprese operanti sul territorio e all’insediamento di nuove iniziative, anche attraverso lo strumento della ZES. Infatti, il Comune di Sulmona, congiuntamente ai Comuni di Pratola Peligna e Raiano, ha promosso un incontro con il Commissario Straordinario per la Zona Economica Speciale, Prof.Avv. Mauro Miccio, tenutosi presso l’aula consiliare di Sulmona lo scorso 29 luglio, proprio allo scopo di illustrare dettagliatamente alle aziende e agli operatori economici del territorio le agevolazioni fiscali e amministrative previste per la ZES.

Mi risulta, peraltro, che anche l’ARAP, per le medesime finalità, ha organizzato incontri con gli operatori economici del territorio.In quella circostanza, l’Avv. Mauro Miccio, con il quale, unitamente agli Assessori Di Nisio e D’Andrea, ho avuto modo di interloquire più volte e sono in costante contatto, comunicato ai numerosi operatori intervenuti all’incontro la piena disponibilità della struttura commissariale per ogni utile attività di consulenza. Ha Il protocollo da Te richiamato nella mail che si riscontra (e riportato nelle notizie).La nostra realtà e sostanzialmente diversa in quanto l’area territoriale del nucleo industriale di Sulmona che rientra nella “zona ZES” è autonoma e può interloquire direttamente con la struttura.

Non si tratta, pertanto, di sottoscrivere protocolli, quanto piuttosto, come tutti auspichiamo e come si sta cercando di fare, di favorire gli investimenti da parte degli operators presenti ed attrarre nuovi insediamenti.Resto, comunque, a disposizione per ogni eventuale, ulteriore chiarimento- conclude il sindaco- ed esprimo la piena ed inconduismata disponibilità ad ogni suggerimento che riterrai di formulare per le finalità da Te auspicate e da me pienamente condivise”