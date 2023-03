Sulmona: interrogazione di Fdi su affidamento parcheggio coperto

Sulmona, 17 marzo– Il gruppo consiliare di Fdi in Consiglio comunale a Sulmona ha inteso proporre una interrogazione a fronte della anomala situazione creatasi per l’affidamento della gestione del parcheggio coperto di Santa Chiara.

Il precedente affidamento era scaduto alla fine del 2022 ma l’amministrazione non si è adoperata per indire una gara che consentisse una normale gestione dal 2023. In assenza e senza consultare il Consiglio Comunale che ai sensi di legge è competente per l’indirizzo (nel caso di specie decidere fra gara o partenariato pubblico privato) ha inopinatamente affidato lo stesso a chi avrebbe preannunciato (sic!) un progetto di partenariato, così escludendo altri potenziali interessati.

Si vuole altresì evitare che anche per altri futuri affidamenti si proceda in modo così irregolare.