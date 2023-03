( lettera aperta)-Popoli e la Trasparenza in Comune

Dal sig. Giovanni Natale ( Luci su Popoli) riceviamo e pubblichiamo la seguente nota a proposito del rispetto dell’APEN (l’anagrafe pubblica degli eletti e nominati) come da delibera 034 del C.C. 24 luglio 2012

Popoli, 16 marzo-Passato oltre un anno dall’insediamento della nuova amministrazione comunale di Popoli abbiamo rivolto per la terza volta la richiesta al Presidente del Consiglio comunale, Angelo Violante, affinché si attivi per ottenere il rispetto da parte di tutti Consiglieri Comunali, compreso se stesso, della Delibera n. 034 del 24 luglio 2012, con la quale il Consiglio Comunale istituì la cosiddetta A.P.E.N. (Anagrafe Pubblica degli Eletti e Nominati ) in conseguenza di una battaglia civile del Comitato .

In questi anni c’è sempre stata una incomprensibile reticenza generalizzata e allo stato attuale si può rilevare che ben 4 consiglieri dei nuovi entranti nel 2021 i dati sono INESISTENTI, per gli altri consiglieri sono rimasti zoppicanti e/o incompleti.

Sarebbe ora che il Comune di Popoli- scrive ancora Natale- dimostrasse la volontà chiara di trasparenza verso i propri cittadini, e ciascun consigliere regolarizzasse la propria personale posizione pubblicando sul sito del Comune ed accessibile a tutti i cittadini, la propria situazione reddituale, a partire dall’anno precedente all’ingresso in consiglio comunale e poi anno per anno, in modo che i cittadini possano controllare le variazioni tra anno ed anno e producendo una forma di controllo e coinvolgimento civico. I cittadini potranno così,esercitare il loro potere e diritto di controllo sui propri rappresentanti politici, specialmente in questo momento storico e politico particolare, in cui si vede la classe politica come una “casta” autoreferente e che continua a perpetuarsi anziché aprirsi.

L’Apen porterebbe a un consolidamento della fiducia dei cittadini nei propri rappresentanti. Siamo certi che si apprezzerà questa nostra collaborazione civica, da parte del Presidente del Consiglio, e dello stesso Sindaco, portando a conclusione questo tema nell’ambito dei propri doveri previsti dallo Statuto, e che nel giro di poche settimane, tutto sia regolarizzato. Ci poniamo pertanto in attesa fiduciosi della pubblicazione.

Distinti Saluti,

Giovanni Natale

(Luci su Popoli)