Il Comune di Sulmona ospita il tavolo di lavoro sulla nuova Legge regionale urbanistica

Sulmona, 16 marzo- Domani, venerdì 17 marzo 2023, dalle 15.30 alle 18.30,nell’Aula consiliare di palazzo San Francesco, si terrà un tavolo di lavoro sulla nuova legge Urbanistica regionale. Relatori l’Arch. Marcello Borrone, professionista di supporto al gruppo di lavoro della Regione Abruzzo per la stesura della legge e il geometra Salvatore Di Bacco, componente del Comitato scientifico nazionale Unitel, in rappresentanza dei tecnici degli Enti locali. L’incontro è stato organizzato in collaborazione con gli Ordini professionali (Architetti, Geologi, Geometri e Ingegneri).

La nuova legge Urbanistica sicuramente consentirà di cogliere opportunità per riarmonizzare i territori, per renderli più sicuri e più sostenibili ma solleva anche perplessità negli operatori in alcuni specifici articoli.

Un pomeriggio che consentirà di approfondire i contenuti della legge e al contempo di avviare un confronto tra le diverse professioni tecniche che concorrono alla pianificazione dei territori.

Uno scambio di informazioni e di punti vista prima delle audizioni con la Regione in cui ogni ordine porterà le proprie osservazioni.

I lavori potranno essere seguiti anche a distanza con collegamento alla rete civicam al seguente link:

https://sulmona.civicam.it/live61-Nuova-legge-urbanistica-Regione-Abruzzo.html