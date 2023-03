Pd:Cesa, i cattolici, disorientati, non potranno restarvi

Sulmona, 3 marzo– La proposta di Elly Schlein “e’ molto identitaria di sinistra, in coerenza con quello che pensa” e “se

non dovesse cambiare rotta, e sottolineo se,stante la situazionenuova per lei, a questo punto la permanenza nel Pd per i cattolici e moderati sarebbe del tutto incompatibile con questocorso”. Lo dice a Il Tempo Lorenzo Cesa, segretario Udc

Giuseppe Fioroni “ha gia’ annunciato il suo addio – ricorda – ma e’ facile prevedere che ce ne potrannloo essere anche altri”. Il nuovo corso del nuovo Pd sembra “piu’ orientato a sinistra che ilcentro. Schlein ricucira’ l’alleanza con il MoVimento cinque stelle cosa che Enrico letta non e’ riuscito a mantenere e farsviluppare”, prosegue Cesa. “Ora il centro come spazio politico di valori, di proposte, puo’ riprendere oggettivamente vigore -osserva – ma c’e’ una legge elettorale sostanzialmentemaggioritaria. Finche’ non verra’ cambiato il sistema di votosara’ molto difficile immaginare lo smontaggio del bipolarismo.Se non cambi le regole del gioco ti devi schierare”.