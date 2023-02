Ma davvero la politica sta cambiando ?

Sulmona, 28 febbraio Chiusa la fase congressuale, fra entusiasmi e delusioni, innovazioni e incomprensioni, fra competenze e dilettantismi restano aperti una serie di interrogativi che di fatto non hanno aiutato,pare, il Pd a guardare avanti con convinzione e determinazione.

Così resta da capire ancora qual è il risultato veritiero del voto se quello aperto a tutti ( anche a militanti e simpatizzanti di altri partiti camuffati fra la folla) o quello riservato agli iscritti del Circolo che hanno pagato la propria quota d’iscrizione ( molto cara) ma non hanno inciso su nulla nel cambiamento.

A noi la vita interna di questo partito interessa poco o nulla perché al povero cronista di periferia spetta il compito di raccontare quello che accade nel complesso panorama politico anche se non ci sono piaciute alcune dichiarazioni a caldo , talvolta strambalate, di coloro che fino a qualche tempo addietro avevano rivestito incarichi importanti anche a livello regionale o nazionale alle dipendenze del partito ma si erano sempre distinti come “ macinatori di acqua” ovvero di nulla oppure di sole chiacchiere e non avevano aiutato il PD a guardare avanti o a crescere.

Lo capiremo meglio nelle prossime ore se in questo partito c’è ancora spazio per tutti o se prenderà quota la mossa che viene agitata da ieri sera da Beppe Fioroni,uno dei fondatori del Pd, che parla di un “ Pd distinto e distante da quello che avevamo fondato che metteva insieme culture politiche diverse dalla sinistra al centro, con i cattolici democratici, i popolari e la Margherita. Oggi legittimamente diventa un partito di sinistra che nulla a che fare con la nostra storia, con i nostri valori e la nostra tradizione”.

Cosa accadrà ora? Ecco il primo vero interrogativo che è necessario porsi e anche presto perché in Abruzzo fra un anno saremo chiamati ad un appuntamento di grande significato politico come il voto per le regionali ed il Pd non puo’ sbagliare.

Finora in Consiglio regionale il Partito democratico e soprattutto la coalizione di centrosinistra con tutti i suoi uomini e donne, sia pure in opposizione, ha fatto un ottimo lavoro. E per chi segue le vicende di Palazzo dell’Emiciclo ha potuto toccare con mano il lavoro portato avanti per rintuzzare e a volte mettere a nudo i limiti dell’Amministrazione Marsilio quella che ha sostenuto con risorse importanti le vacanze del Napoli calcio in Alto Sangro mentre la riorganizzazione della rete ospedaliera annunciata nel maggio del 2021 alla vigilia delle amministrative di Sulmona resta ancora sulla carta. E che dire della nuova proposta di legge elettorale regionale che sta per approdare in Consiglio regionale che il centrodestra vuole portare avanti e che sicuramente ridisegnerà il sistema dei collegi elettorali che penalizzerà di sicuro le aree interne piu’ deboli demograficamente a vantaggio di quelle della costa?

E Sulmona? Finora la nostra città non ha ricevuto grande attenzione dal governo regionale e dalla maggioranza di centro destra in Consiglio regionale. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti i sulmonese: dalla storia del metanodotto, alla rete ferroviaria, dai miglioramento dei collegamenti su gomma con Roma, al potenziamento dei servizi sanitari, ai ritardi per le nuove politiche e strategie per la tutela del territorio e delle comunità locali, dalla valorizzazione delle risorse naturali, culturali e dello sviluppo sostenibile, dalla diffusione del risparmio energetico e delle filiere locali e di energie rinnovabili,le incentivazioni per il comparto dell’artigianato.

Provare per credere. Quando Luciano D’Alfonso concluse la sua esperienza alla guida della Regione consegno’ agli abruzzesi, quindi anche ai sulmonesi, un rapporto sui risultati raggiunti durante la sua gestione. Un documento di 134 pagine che conteneva l’elenco delle cose realizzate o avviate,i finanziamenti ottenuti, gli obiettivi raggiunti per ogni territorio e anche per il Centro Abruzzo Un operazione di grande significato che molti farebbero bene a sfogliare anche in questi giorni tristi per la politica e metterli a confronto con dati e carte alla mano.

Ma per aprire una vera vertenza della città con la Regione secondo noi servono due condizioni fondamentali: un’amministrazione comunale che sappia avere una visione precisa dei vari problemi e l’apporto collaborativo sulle grandi questioni garantito dai partiti, di maggioranza e di opposizione

L’Amministrazione comunale guidata da Gianfranco Di Piero (il trascinatore della coalizione alle Amministrative del 2021) finora si è mossa bene ma non ci è parso di cogliere la forza e la spinta della politica a sostegno della sua azione a cominciare dal Pd troppo spento e senza idee. Almeno la gente non lo ha percepito e non si è accorto del suo ruolo. Figuriamoci i partiti di opposizione che sembrano praticare la politica delle tre scimmiette” non vedo, non parlo, non sento” ma che esprimono una risorsa importante ovvero una delle due Consigliere regionale che è anche consigliere comunale

Poi la chicca di questi giorni sulla richiesta di una verifica politica avanzata da tre esponenti di maggioranza ha fatto il resto. Ha aperto una crepa nella coalizione,ha evidenziato alcune debolezze,ha rafforzato sicuramente forme di solidarietà e di coesione all’interno del Pd che nonostante tutto resta ,al momento,la forza politica di riferimento e difficilmente crediamo che qualcuno possa pensare a staffette o alla politica dello “ scanzati tu che mi ci metto io” .

E’ vero nelle ultime ore si è anche pensato ad una ristruttirazione o potenziamento del gruppo dirigente del Circolo di Sulmona ma nel segno di un nuovo patto collaborativo fra le diverse anime del partito. E in una città dove la qualità della politica si misura da qualche anno solamente dai chiacchiericci o polemiche queste piccole idee sembrano già un bel risultato.Sarà vero? Lo verificheremo nei prossimi giorni e sicuramenre ne riparleremo presto.Buona giornata a tutti

Asterix