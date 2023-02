Domani si riunisce il Consiglio regionale. Si parlerà anche del progetto “ Nuova Pescara”

I lavori del Consiglio regionale nella sede Istituzionale dell’Aquila

Sulmona, 27 febbraio- Nuova seduta per il Consiglio regionale dell’Abruzzo che si riunirà domani, martedì 28 febbraio, alle ore 11.30, nell’aula consiliare del comune di Pescara. Tra i progetti di legge in esame, il più atteso è quello che modifica le norme vigenti che disciplinano le disposizioni per l’istituzione del Comune di Nuova Pescara attraverso la fusione di tre città

Un testo che arriva in Consiglio rinnovato rispetto alla sua scrittura originale e che, se approvato, riscriverà modalità e tempi dell’iter per la nascita del nuovo comune che ingloberà le attuali città di Pescara, Montesilvano e Spoltore. Ulteriori proposte normative all’ordine del giorno dei lavori dell’Assemblea figurano: “Disposizioni finanziarie per la partecipazione della Regione Abruzzo al cofinanziamento del Programma regionale FESR 2021/2027 e del Programma regionale Fse 2021/2027”; “Disposizioni sull’organizzazione delle attività dell’assemblea del Cram (Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo) per l’anno 2023”; “Norme in materia di gestione dei corsi d’acqua e di interventi di manutenzione fluviale a compensazione”; “Disposizioni per la riduzione del consumo del suolo e di riqualificazione del patrimonio edilizio (Modifiche alle leggi regionali 12 aprile 1983, n. 18 e 15 ottobre 2012, n. 49 e ulteriori disposizioni)”; “Iscrizione dei senza dimora nelle liste degli assistiti delle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo”. Il programma dei lavori prevede, inoltre, l’esame di due provvedimenti amministrativi: il primo sull’approvazione del “Piano Strategico del Turismo 2023-2025” e il secondo dedicato al “Piano di Assetto Naturalistico della Riserva Naturale Regionale ‘Calanchi di Atri’”.