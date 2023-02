Pd: Bonaccini, ora basta con la sinistra dei salotti

Il governatore dell’Emilia Romagna,nonche’ candidato alla segreteria del Pd, Stefano Bonaccini,in una intervista a “Repubblica” spiega che le recenti sconfitte del suo partito pesano “ma noi siamo una comunita’ viva, non in disarmo. Solo nel Pd i cittadini scelgono, mentre negli altri partiti decidono in quattro in una stanza. Ragion per cui la domenica dei gazebo sara’ un successo a prescindere. Io sono fiducioso, credo che come sempre la partecipazione del nostro popolo sapra’ stupire”. Se dovesse diventare segretario, la prima cosa che fara’ per arginare l’emorragia di elettori sara’ “una grande raccolta di firme per una legge di iniziativa popolare per introdurre il salario minimo legale, dove non arriva la contrattazione collettiva: ci troverete davanti alle fabbriche e ai supermercati, nelle piazze e nei bar per cancellare la vergogna di retribuzioni a 2, 3, 4 euro l’ora. Scommetto che firmeranno tanti che si sono astenuti o hanno scelto la destra solo pochi mesi fa”.

Il Pd “deve essere piu’ popolare, cioe’ in sintonia con i problemi concreti delle persone. Io sono uno di sinistra, figlio di un camionista ed un’operaia comunisti, mi sono sempre impegnato per migliorare le condizioni dei piu’ deboli. Ma per farlo bisogna stare di piu’ dove la gente vive, studia e lavora, non bastano glislogan o i convegni”. “Dobbiamo parlare a chi fatica a pagare le bollette e la benzina, – continua il governatore – a chi e’ in lista d’attesa per un esame medico, a chi fa sacrifici per sostenere lo studio dei figli e non si rassegna a vederli condannati alla precarieta’, con buste paga troppo basse per metter su famiglia. In questa Italia si e’ bloccato l’ascensore sociale: la poverta’ rischia di diventare ereditaria e la ricchezza un fatto dinastico. Noi dobbiamo cambiare proprio questo. Per me e’ la cosa piu’ di

sinistra che si possa immaginare”, ha concluso Bonaccini