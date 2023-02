Carnevale 2023 a Sulmona

Sulmona, Piazza Garibaldi

Sulmona,21 febbraio– Anche Sulmona, ha rinnovato i secolari, antichi festeggiamenti in onore del Carnevale, festa millenaria che accomuna ed unisce tutti, grandi e piccoli, giovani e meno giovani. La sfilata della maschere ha avuto inizio alle ore quindici, partendo da Piazza Carlo Tresca, per percorrere Corso Ovidio per poi entrare in Piazza Garibaldi un tempo Piazza Maggiore.

Molta la gioia, l’allegria, delle persone grandi nel vedere i bambini in maschera felici di vivere il loro carnevale. Come sempre la sfilata ha visto musica, danza, lancio dei coriandoli, festa in piazza e nelle strade del centro storico cittadino. Molta la presenza da parte del pubblico con Piazza Garibaldi gremita di cittadini. Il carnevale è festa davvero coinvolgente ed antichissima la quale vede, in molte città italiane ed estere, celebrare feste carnascialesche famose in tutto il mondo. Come tutte le feste secolari molti sarebbero i racconti da menzionare; la città di Sulmona ha visto nel corso della storia celebrare feste di carnevale molto importanti ed illustri.

Con le condizioni meteorologiche ottime, con cielo sereno e temperatura in rialzo, la sfilata e la festa sulmonese hanno avuto una ottima presenza di pubblico. Come si è soliti asserire a carnevale la goliardia è insigne malia, l’allegria allontana la malinconia. Non sono mancati anche oggi, come sempre, i numerosi turisti affascinati dalle bellezze della città patria di Ovidio. Sul termine carnevale molti sono stati gli studi storici attraverso i quali si è giunti ad asserire che, con molta probabilità, il termine carnevale deriverebbe dal latino carnem levare ossia eliminare la carne, poiché indica il banchetto che si tiene l’ultimo giorno di Carnevale, il martedì grasso, subito prima del periodo di digiuno della Quaresima.

All’imbrunire, quando le tenebre si sostituiscono alla luce del sole, hanno inizio gli attesissimi, affascinanti, coinvolgenti, veglioni sia nei locali pubblici, sia nelle abitazioni private per vivere i fasti e le emozioni della notte del carnevale. Una festa davvero emozionante, coinvolgente, la quale è caratterizzata sia per i costumi, sia per il fascino delle maschere: chi si cela dietro esse? Notti magiche quelle del carnevale di molte città d’Italia e del mondo nelle quali, il carnevale, dura molte settimane. Buon carnevale erga omnes.

Andrea Pantaleo