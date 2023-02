Corfinio:nuove idee per contrastare, in sinergia, lo spopolamento del Centro Abruzzo.

Corfinio,13 febbraio-Il Comune di Corfinio presente all’importante convegno sullo spopolamento dei piccoli comuni, magistralmente organizzato dal “Centro Studi e Ricerche Nino Ruscitti”.

L’evento ha registrato una massiccia affluenza di Amministratori locali, di rappresentanti di Enti ed Associazioni culturali del Territorio peligno e dell’Alto Sangro. Un successo che promette un futuro migliore alle Comunità locali!

I partecipanti all’evento hanno avuto modo di conoscere le cause e l’entità dello spopolamento delle aree interne grazie alla relazione del Prof. Aldo Ronci e agli interventi del Presidente del “Centro Studi e Ricerche Nino Ruscitti” Dott. Matteo Servilio, del Segretario regionale UIL Michele Lombardo e del Vicesindaco di Bugnara Domenico Taglieri.

Dagli interventi, sia dei relatori che dei rappresentanti di Enti ed Associazioni presenti in sala, è emerso che si rende necessaria l’istituzione di un Tavolo Tecnico Permanente, coordinato dal “Centro Studi e Ricerche Nino Ruscitti” allo scopo di unire tutte le sinergie istituzionali del Centro Abruzzo per analizzare le problematiche, per trovare soluzioni condivise, per avanzare proposte concrete e realizzabili e per richiedere interventi, capaci di contrastare lo spopolamento nei piccoli comuni peligni e dell’Alto Sangro, al Governo regionale e al Governo nazionale.



Solo attraverso un’ampia alleanza si possono risolvere i problemi che da decenni attanagliano la Conca Peligna, in difetto i giovani saranno costretti ad emigrare in massa nelle grandi città italiane o addirittura all’estero.