Le nuove pensioni dal  2022 in Abruzzo. Quante sono ?

i dati riguardanti il totale delle principali Gestioni amministrate dall’Inps nella regione. Ecco il rapport della direzione regionale Inps

Sulmona,9 febbraio Le nuove pensioni con decorrenza nell’anno 2022 sono state in totale 15.325 (-16,3% rispetto alle 18.323 del 2021), per un importo medio mensile di 1.156 euro (-0.9 % rispetto al 2021).

Prevalgono per numero le pensioni erogate alle donne (9.590 contro le 7.659 erogate agli uomini), a fronte di un importo medio mensile più basso (877 euro delle donne contro i 1.321 euro degli uomini).

I valori si riferiscono alle pensioni di Vecchiaia, alle pensioni cd “Anticipate” – compresi i Prepensionamenti per il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD) -, a quelle di Invalidità Previdenziale[1] (da tenere distinte dalle prestazioni per Invalidità Civile), a quelle ai Superstiti delle principali Gestioni.



In particolare, per quanto riguarda le singole categorie, le pensioni con decorrenza 2022 sono state pari a:



4.654 di vecchiaia (-3.3% rispetto alle 6.729 del 2021)

4.588 anticipate (-22.5% rispetto alle 5.914 del 2021)

899 di invalidità previdenziale (v. nota1) (-33.8% rispetto alle 1.357 del 2021)

5.184 ai superstiti (-16.5% rispetto alle 6.206 del 2021)

A queste si aggiungono gli Assegni Sociali (rendite vitalizie per coloro che non hanno raggiunto i requisiti minimi pensionistici) che nel 2022 sono stati 1.924 (+ 2.2% rispetto ai 1.883 del 2021) ed il cui importo mensile è pari a 421 euro (nel 2021 l’assegno era pari a 412 euro).





LE SINGOLE GESTIONI

Analizzando le singole gestioni:



il FPLD (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti) ha totalizzato 6.318 pensioni nel 2022 (-15.8% rispetto alle 7.499 del 2021);

la Gestione Dipendenti Pubblici ha totalizzato 3.054 pensioni nel 2022 (-25% rispetto alle 4.064 del 2021)

gli Artigiani hanno totalizzato 2.017 pensioni (-9.5% rispetto alle 2.228 del 2021)

i Commercianti hanno totalizzato 1.648 pensioni (- 12.3% rispetto alle 1.879 del 2021)

i Parasubordinati hanno totalizzato 602 pensioni (-7.3% rispetto alle 649 del 2021)

I Coltivatori diretti, coloni e mezzadri hanno totalizzato 1.686 (-16% rispetto alle 2.004 del 2021)

L’ETA’ MEDIA DI PENSIONAMENTO

Particolare attenzione merita l’età di effettivo pensionamento, che si ricava dal raffronto delle età medie tra le pensioni di Vecchiaia e le cd “Anticipate”[2] e che si attesta a:



64,5 anni età media di pensionamento per il FPLD;

64,7 anni età media di pensionamento per i lavoratori autonomi;

63,2 anni età media di pensionamento per i Lavoratori Pubblici



Come appare evidente, si è lontani dall’effettivo raggiungimento dell’età pensionabile ai 67 anni previsti per la pensione di Vecchiaia, poiché sono fortemente incidenti le diverse forme di pensionamento anticipato.