Sulmona, un concerto ‘ freddo’ ? Il sindaco ecco perchè

Sulmona, Teatro Caniglia

Sulmona,8 febbraio– “Faccio subito chiarezza su quanto accaduto ieri al Teatro Caniglia, in occasione del concerto di Claudio Baglioni. Alle 20 sono andato a teatro e il riscaldamento era regolarmente funzionante, considerata comunque la particolare rigidità della temperatura esterna. Il freddo avvertito in teatro durante lo spettacolo è da ricondurre all’apertura degli evacuatori collocati sul tetto del palcoscenico, evidentemente apertisi per l’utilizzo di fumogeni durante le prove e di cui il sindaco non è stato messo al corrente. Il disguido determinato dall’inopinata apertura degli evacuatori è stato segnalato al Comune soltanto alle ore 21, poco prima dell’inizio dello spettacolo e il Comune si è prontamente attivato per reperire una ditta specializzata che chiudesse gli evacuatori che si è prontamente portata a teatro, rilevando che lo spettacolo era già iniziato. Si precisa che, allorquando vengono utilizzati i fumogeni è necessario che l’utilizzatore ne dia preventiva comunicazione al Comune, in modo tale da consentire agli uffici la disattivazione dell’impianto. Ciò non è avvenuto nella giornata di ieri. Ho chiesto immediatamente una relazione agli uffici per avere dettagliate notizie in ordine all’accaduto”. Così in una nota il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero