Sulmona: Sociale, Avviso benefici disabili sensoriali

Sulmona, 6 febbraio-“Il Comune di Sulmona, capofila Ecad, ha pubblicato un Avviso per l’attuazione di interventi socio – assistenziali a favore dei disabili sensoriali – LR n. 32/1997 – Annualità 2023. Possono presentare domanda tutti i cittadini residenti, con disabilità sensoriali, in età scolare ovvero frequentanti la scuola dell’Infanzia e la scuola secondaria di I e II grado. Le domande, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro e non oltre il 21 febbraio 2023 in una delle seguenti modalità:

– a mano all’Ufficio Protocollo Generale dell’ECAD n. 4 (Comune di Sulmona)

– per raccomandata postale con avviso di ricevimento. Il Comune non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione delle domande dovuta a disguidi postali o ad altre cause non imputabili al Comune stesso.-per pec al seguente indirizzo: protocollo@pec.comune.sulmona.aq.it

-per email al seguente indirizzo: protocollo@comune.sulmona.aq.it

Alla domanda dovrà necessariamente essere allegata la seguente documentazione:

Certificato L.104 art. 3 comma 3 e Certificato di Invalidità Civile;Documento di identità del richiedente;DSU e attestazione ISEE in corso di validitàAltra documentazione che si ritiene utile allegare

L’Ufficio predisposto effettuerà l’istruttoria delle domande presentate e sarà redatto apposito elenco delle domande pervenute.L’istanza sarà esclusa se: presentata da soggetto non ammissibile ai sensi dell’avviso; pervenuta in forme diverse da quelle indicate;

pervenuta fuori termine; mancata regolarizzazione della documentazione richiesta entro i termini stabiliti da comunicazioni effettuate da parte dell’ECAD; mancata sottoscrizione dei documenti richiesti.



1. L’ECAD Peligno n.4 (Comune di Sulmona) comunicherà, con apposita nota l’ammissione al

beneficio.Qualora si renda necessario predisporre una graduatoria, SI PRECISA CHE LA STESSA SARA’ ELABORATA SULLA BASE DELL’ISEE DANDO PRECEDENZA ALLE ISEE PIU’ BASSE.

Ai beneficiari sarà erogato un monte ore di assistenza domiciliare determinato in base ai seguenti criteri: disponibilità economiche, costo orario del servizio e numero dei beneficiari.

Il modello della domanda è reperibile sul sito istituzionale del Comune di Sulmona”.