Cospito: Malpezzi (Pd), Meloni l’appello lo faccia ai suoi 

Sulmona, 5 febbraio. – “Noi non abbiamo mai alzato” i toni sul caso Cospito, e “quell’appello la premier deve rivolgerlo aisuoi per l’attacco violento e offensivo che hanno perpetrato nei confronti del Pd. Hanno lasciato intendere una nostra vicinanza a mafia e terrorismo”. Lo dice al Corriere della Sera in un’intervista Simona Malpezzi, presidente dei senatori dem,secondo la quale ad alzare i livelli dello scontro e’ proprio la maggioranza “dopo aver sbagliato la prima volta. Il primoattacco e’ stato sbagliato nel merito e nel metodo, visto che hanno utilizzato strumentalmente informazioni che il Dap ha dichiarato non divulgabili”. “Rimane comunque l’inadeguatezza di Delmastro e Donzelli nel rivestire loro ruolo istituzionale anche se quel documento non fosse segreto” come dice il Guardasigilli Carlo Nordio,aggiunge. “Noi condanniamo ogni forma di violenza -sottolinea Malpezzi – ma e’ un altro piano di discorso. Noi le dimissioni del sottosegretario Delmastro e del vicepresidente del Copasir Donzelli continuava a chiederle. Pero’ il Pd e’ solido ecompatto contro ogni tentativo di sovvertimento. Abbiamo espresso ferma condanna anche per i manifesti violenti allaSapienza”. Ma “quello che hanno fatto Delmastro e Donzelli e’ troppo grave perche’ rimanga cosi’. Avrebbe dovuto chiederle la premier le dimissioni”.