Cospito: Provenzano, da FdI metodi sqadristi contro Pd 

Sulmona, 4 febbraio– Donzelli e Delmastro “devono essere cacciati” perche’ “un vicepresidente del Copasir che utilizza per fini politici informazioni sensibili di cui non poteva entrare in possesso e un sottosegretario che ha la colpa ancora piu’ grave di averle rivelate sono pericolosi per la sicurezza nazionale”.

Giuseppe Provenzano, vicesegretario del Partito democratico, lo dice in un’intervista a Repubblica. “Quando il principale partito di governo sferra in maniera compatta, con metodi squadristi, un attacco al primo partito d’opposizione -aggiunge il deputato dem – non puo’ che scattare un allarme. Spero che oggi Giorgia Meloni interrompa il suo silenzio epronunci parole limpide di condanna, altrimenti sara’ complice dello scempio che hanno fatto dello stato di diritto edell’avvelenamento dei pozzi nel confronto politico”.