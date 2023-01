Centrodestra: Foti (FdI), ipotesi partito unico non funziona 

“L’esperienza del partito unico del centrodestra c’e’ gia’ stata e non ha funzionato.E’ un’ipotesi che non e’ all’ordine del giorno”. Lo sottolinea, su ‘Avvenire’,Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera.”E’ giusto che nel centrodestra convivano partiti con sfumature diverse. E’ una ricchezza, soprattutto perche’ questa coalizione

sulle grandi questioni si e’ sempre mostrata compatta e d’accordo. Non credo che formule e alchimie politiche siano le

priorita’ degli taliani. Da questo governo e da questa maggioranza gli taliani vogliono risposte su caro bollette, meno tasse per le imprese e piu’ sostegni alle famiglie. E’ cio’ che abbiamo iniziato con la legge di Bilancio da poco approvata”,

spiega.