Sulmona: a proposito di Cogesa e Comuni.. morosi

Katia Di Marzio Assessore comunale Bilancio

Sulmona, 24 gennaio– In riferimento all’articolo “Cogesa, ecco l’elenco dei comuni morosi” pubblicato in data odierna, questa Amministrazione intende precisare che, sin dal suo insediamento, ha provveduto a pagare tempestivamente le fatture pervenute. Alcune fatture, risalenti a diversi anni fa e sicuramente a periodi in cui questa Amministrazione non era in carica, sono state oggetto di contestazione e devono essere definite.Lo spiega stamani in una nota l’Assessore comunale al Bilancio Catia Di Marzio

“Questo Ente, di contro, ha provveduto a richiedere a Cogesa- aggiunge Di Marzio- il danno ambientale non pagato e, conseguentemente, ad intraprendere ogni iniziativa tesa alla compensazione tra debiti e crediti. E’ ferma volontà dell’Amministrazione di salvare la società, strategica per questo territorio, sono in corso incontri tra la struttura Cogesa e gli uffici del Comune per definire in tempi stretti le varie poste di bilancio;

inoltre già da diversi mesi il Comune ha sollecitato Cogesa all’approvazione di un piano di risanamento e a contenere le spese per assunzioni e consulenze”.