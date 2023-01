Velocizzazione della ferrovia Pescara- Roma: ora, ora è il momento

– L’appello del sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero al Presidente della Regione dal quale tutti si attendono “una chiara e decisa conferma dell’impegno e dell’entusiasmo dichiarati anche ultimamente” su questo obiettivo

Sulmona, 22 gennaio-“Ringrazio Regione Abruzzo che è stata parte attiva nella realizzazione del progetto di fattibilità della velocizzazione della linea ferroviaria Pescara-Roma- sostiene stamani il sindaco di Sulmona Gianfranco Di Piero- cogliendone l’importanza strategica per l’intero Abruzzo e probabilmente il più potente strumento di rilancio economico per le aree interne. L’opera oggi è inserita nel piano “Italia Veloce “e considerata, come giusto, di importanza e rilevanza strategica per la nazione essendo una trasversale che unisce la costa Adriatica con quella Tirrenica, a progetto ultimato, in 2 ore, diminuendo notevolmente il trasporto su gomma, in piena sintonia con il processo di Transizione ecologica che deve affrontare il Paese.



Confido quindi nel presidente Marco Marsilio per perorare senza indugi il progetto, nell’incontro previsto per mercoledì prossimo con il Ministro alle Infrastrutture.

Sollecitiamo il presidente a sostenere anzitutto, la necessità di accelerare sui lavori riguardanti le tratte finanziate con i fondi Pnrr, da concludersi entro il 2026, e quindi lavorare per il finanziamento immediato delle residue opere, nel Nuovo Contratto di programma Ministero Infrastrutture -Rfi 2022-2027.



Attendiamo quindi dal presidente Marsilio una chiara e decisa conferma dell’impegno e dell’entusiasmo dichiarati anche ultimamente per il progetto di velocizzazione della linea ferroviaria.

In me e nei sindaci che mi hanno accompagnato all’incontro con il Commissario Macello ai quali se ne stanno aggiungendo altri, troverà sempre dei validi alleati per facilitare le procedure finalizzate alla realizzazione nei rispettivi territori”.