L’Aquila,21 gennaio– È convocata per lunedì prossimo, 23 gennaio, a L’Aquila, una conferenza stampa dal tema “Cento giorni per l’Abruzzo, cento giorni per l’Italia. Riflessioni e prospettive”. Un appuntamento, promosso dal gruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, in cui saranno illustrati nel dettaglio gli obiettivi finora raggiunti dal governo Meloni a beneficio degli abruzzesi e degli italiani, e la linea programmatica del prossimo futuro. All’incontro parteciperanno, i senatori Etelwardo Sigismondi e Guido Quintino Liris, i deputati Guerino Testa, Rachele Silvestri e Fabio Roscani, e per l’occasione sarà presente il presidente del gruppo FdI del Senato, Lucio Malan. La conferenza stampa avrà luogo nella sala ‘Ipogea’ del palazzo dell’Emiciclo, alle ore 11.00.