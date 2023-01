Le opportunità della settimana

Sulmona,16 gennaio- La nostra rubrica ” Informa giovani” questa settimana segnala queste opportunità, in alcuni enti pubblici abruzzesi, per nuovi concorsi già pubblicati

Comune di Pescara (PE)

Concorso pubblico per esami per la copertura, a tempo indeterminato, di n.1 posto nel profilo professionale di “Dirigente Amministrativo”. (Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 101 del 23 dicembre 2022)

Scadenza: 23 gennaio 2023

Comune di Tollo ( Ch)

Bando di concorso pubblico per esami, per la copertura a tempo indeterminato part time 50% (18 ore settimanali) di n. 1 posto di categoria giuridica B, posizione giuridica B3 con profilo professionale di Collaboratore Tecnico, qualifica di Manutentore del Verde. (Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 1 del 03 gennaio 2023)

Comune di Teramo



Secondo avviso di selezione pubblica per assunzioni riservate alle categorie protette di cui all’art. 18, comma 2, della Legge 68/99, (Avviamenti numerici), per la copertura di n. 1 posto nel profilo di Esecutore servizi ausiliari e di supporto (Cat. B1), con contratto a tempo indeterminato e pieno – Codice Istat 8.4.3.1.0 – Personale non qualificato delle attività industriali e professioni assimilate.

Scadenza: 24 gennaio 2023

Comune di Lanciano (Ch)



Concorso pubblico, per esami e titoli, volto alla copertura, a tempo pieno indeterminato e orario pieno, di n. 2 posti di Istruttore Direttivo Socio Assistenziale, Cat. D – Area Funzionari ED EQ dall’01 aprile 2023 – da destinare al Settore Servizi alla persona. (Gazzetta Ufficiale – IV Serie Speciale Concorsi ed Esami n. 103 del 30 dicembre 2022)

Scadenza: 30 gennaio 2023